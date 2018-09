Il presidente del Genoa Enrico Preziosi è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli e ha parlato delle richieste per Pellegri e Perin: “La Juventus ci aveva provato fino all'ultimo. Il Napoli non l'ha mai chiesto, c'è una sorta di maledizione per cui non riusciamo a fare scambi o affari tra queste due società. L'offerta del Monaco era la più importante senza dubbio. Perin? Alla domanda 'Ti interessa Perin?', De Laurentiis mi disse di no perché erano già su un altro portiere”.