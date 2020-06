Il presidente del Genoa Enrico Preziosi parla a Sky Sport prima della sfida con la Juventus: "Con Paratici non ci siamo detti nulla di che, abbiamo parlato della riunione di oggi. La posizione in classifica? Ci abbiamo messo del nostro col cambio di allenatore e qualche scelta sbagliata, poi con l'arrivo di Nicola la squadra aveva ritrovato la propria identità ed è arrivato il Covid. Quando incontri la Juve non devi trovare stimoli, ovviamente sappiamo le differenze tecniche tra noi e loro ma qui a Marassi qualche soddisfazione ce la siamo tolta contro di loro. Nicola l'avevo già contattato l'anno scorso, ma volle tenere l'impegno con l'Udinese. Mercato? Aspettiamo queste partite e vediamo, serve capire dove giocheremo: speriamo di continuare in Serie A, poi faremo le nostre valutazioni".