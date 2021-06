La possibilità che Diego Perotti possa tornare a vestire la maglia del Genoa appare qualcosa di più di una semplice suggestione di mercato.



A confermare questa sensazione ci ha pensato in qualche modo anche il presidente rossoblù Enrico Preziosi. Interpellato a tal proposito dal Secolo XIX, il numero uno del Grifone non si è voluto sbilanciare, lasciandosi sfuggire soltanto un laconico "Vedremo".



Un commento che si presta a più interpretazioni ma che di fatto non chiude le porte di Pegli al rientro del trequartista argentino.