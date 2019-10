Ore roventi in casa Genoa. Aurelio Andreazzoli verrà sollevato dall'incarico nelle prossime ore e il Presidente Enrico Preziosi è al lavoro per trovare un sostituto che dovrebbe uscire da una rosa comprendente i nomi di Thiago Motta e Carrera. A conferma di questo va registrata l'assenza del patron rossoblu all'Assemblea di Lega che si sta svolgendo in quel di Milano.