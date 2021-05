La situazione di classifica del Genoa sembra essersi complicata nelle ultime giornate, dopo le sconfitte patite con Lazio e Sassuolo. Malgrado i cinque punti di vantaggio sul terz'ultimo posto e la presenza di altre tre squadre a far da cuscinetto tra il Grifone e la zona calda, a tre turni dalla fine del torneo l'ambiente rossoblù non sembra del tutto tranquillo. Anche a causa di un calendario non semplicissimo.



Ad ostentare e dispensare sicurezza ci pensa però il presidente Enrico Preziosi. Secondo una ricostruzione riportata questa mattina dal Secolo XIX, domenica scorsa al termine della gara con il Sassuolo, il numero uno del club sarebbe sceso negli spogliatoi del Ferraris per infondere fiducia alla squadra. "Ci salveremo” avrebbe detto il Joker a giocatori e staff, confermando di essere ottimista riguardo alla permanenza in Serie A del Grifone.