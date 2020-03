L'ipotesi che per ottenere verdetti decisivi dall'attuale campionato di Serie A si possa ricorrere a play-off scudetto e play-out retrocessione non piace affatto al Genoa.



Se tale soluzione venisse adottata, i rossoblù, oggi virtualmente salvi, si troverebbero a giocarsi il tutto per tutto in due sfide da dentro o fuori. Una prospettiva che il patron del Grifone Enrico Preziosi rigetta in maniera netta:

"Per quanto riguarda il campionato - ha dichiarato l'imprenditore irpino alla Gazzetta dello Sport - la volontà di tutti resta portarlo a termine. È l’orientamento che prevale nelle varie conference call tra noi presidenti. Non si possono imporre oggi regole nuove, mai utilizzate, diverse da quelle che conoscevamo in partenza. Non è previsto in alcun modo".



Secondo Preziosi introdurre un nuovo meccanismo a torneo in corso, seppur giustificato dall'emergenza che il nostro Paese sta attraverso, oltre che poco corretto sarebbe penalizzante per chi come il Genoa dopo un inizio di stagione negativo sta tentando disperatamente di risalire la china: "E' sbagliato a livello di principio oltre che nella pratica: chi come noi ha investito molto a gennaio vuol vedere riconosciuti i proprio sforzi sul campo secondo le regole note a tutti“.