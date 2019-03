Gli stati generali del Genoa, con il presidente Enrico Preziosi in testa, sono presenti quest'oggi allo stadio Alberto Picco della Spezia per assistere alla sfida tra il Grifone e il Bologna Primavera che assegnerà la 71esima edizione della Viareggio Cup. Assieme al Joker, che prima del fischio d'inizio non ha voluto rilasciare dichiarazioni alla stampa, ci sono anche il direttore generale Giorgio Perinetti, il direttore sportivo Mario Donatelli e l'amministratore delegato Alessandro Zarbano.



In tribuna spiccano poi le presenze degli ex bomber Marco Di Vaio, oggi responsabile scouting del Bologna, e Totò Di Natale, vice allenatore dello Spezia.