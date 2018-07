Intervenuto in esclusiva a We are Genoa, il presidente Preziosi ha annunciato gli arrivi di Romulo e Mazzitelli e puntualizzato la situazione Bertolacci: “Se vuole restare al Genoa lo deve dimostrare, non possiamo pagare gli stipendi del Milan. Con Romulo e Mazzitelli abbiamo dato altro peso al centrocampo. Lisandro Lopez è sempre un obiettivo, siamo ancora convinti che possa venire, non posso ancora dire che sarà un giocatore del Genoa ma il nostro interesse c’è sempre. Il modulo che adotterà Ballardini non credo che si discosti di molto dalla scorsa stagione. In difesa potrebbe giocare a 3. Quando la rosa sarà completa il mister deciderà comunque credo che potrà fare il 3-4-3 o il 3-5-2. Per Laxalt non abbiamo ancora ricevuto nessuna offerta, se resta siamo felici”. Il presidente ha concluso: “Un esterno potrebbe non servire più, abbiamo comprato un altro attaccante ma lo annunceremo nel fine settimana”.