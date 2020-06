. A garantirlo è il presidente del Grifone in persona,Intervenuto in diretta sulla frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli, il numero uno rossoblù ha spiegato come la volontà sua e del suo entourage sia quella di procedere al termine del campionato con l’acquisto definitivo del difensore francese arrivato a gennaio in prestito dal Lille e sul quale il Genoa può vantare un diritto di riscatto: “”.L’eventuale acquisto a titolo definitivo, subordinato al versamento di 10 milioni nelle casse del Lille, non assicurerà necessariamente al 27enne d’origine maliana un futuro in maglia rossoblù. Molti sono infatti i club che gli hanno messo gli occhi addosso e che vorrebbero assicurarsene le prestazioni. Tra questi proprio il Napoli: “Forse è perchè ricorda molto Koulibaly - ha spiegato Preziosi -In passato avevamo chiesto Younes ma non abbiamo potuto concludere la trattativa, come sempre accade col Napoli. In 15 anni di Serie A abbiamo fatto poco con loro, evidentemente non abbiamo avuto giocatori che destavano l'interesse del Napoli".Preziosi ha poi parlato anche della ripresa del campionato e dei vari aspetti con cui il mondo del calcio si dovrà confrontare nelle prossime settimane. A cominciare dagli. Ci sono interessi da difendere, specie televisivi, ma se decidessi iL’imprenditore irpino ha poi detto la sua anche riguardo alla possibilità di trasmettere in tv le partite in chiaro: "Sky è titolare dei diritti e non si può portarglieli via visto che c'è un contratto. Bisognerebbe trattare perché tutto ha un prezzo.La priorità era finire il campionato, in una situazione del genere si poteva ripartire tutti insieme e non solo chi deve giocare la Coppa Italia".Preziosi ha infine toccato l’argomento dell’eventuale presenza di tifosi allo stadio ma in numero limitato e a distanza di sicurezza, come sperimentato in Ungheria: "Occupare in sicurezza dei posti va bene, sono d'accordo. Il problema principale è che ci sono degli abbonati, che hanno già dei posti. E dire ad alcuni che non possono entrare non è fattibile, a meno che non si faccia una rotazione. Il Ferraris può ospitare 35 mila persone, anche portare dentro il 20% porterebbe allo stadio 7.000 persone e lo spettacolo ne beneficerebbe".