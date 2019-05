La decisione è stata resa nota ieri sera ma in realtà già da tempo l'Assietta Private Equity SGR starebbe sondando il mercato alla ricerca di soggetti interessati all'acquisto del Genoa. Tanto che l'advisor nominato dall'attuale dirigenza avrebbe già intessuto rapporti con diversi acquirenti, tre in particolare più interessati di altri.



A rivelarlo è il presidente Enrico Preziosi in persona: "Hanno ricevuto il mandato da tempo - ha raccontato al Secolo XIX - ma è venuto il momento di renderlo pubblico. Stanno vagliando due o tre manifestazioni di interesse e vedremo se si troverà quella giusta".



Chissà che dopo anni di trattative mai decollate questa volta per il Genoa sia arrivato davvero il momento di cambiare proprietario.