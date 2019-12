Enrico Preziosi ha deciso: il pesante KO rimediato ieri in casa dell'Inter ha rappresentato il capolinea dell'avventura di Thiago Motta sulla panchina del Genoa.



Per l'italo-brasiliano, all'esordio da tecnico in prima squadra, l'avventura rossoblu si conclude quindi dopo appena nove partite tra campionato e Coppa Italia, nelle quali ha collezionato appena due vittorie, delle quali soltanto una in A.



Un rendimento altamente deludente che ha portato il Genoa all'ultimo posto in classifica e Preziosi alla decisione di sollevarlo dall'incarico. L'ufficialità dell'esonero tuttavia non è ancora arrivata ma è davvero ormai solo questione di ore. Nel frattempo il plenipotenziario rossoblù si è buttato alla ricerca del suo erede, puntando forte sul clamoroso ritorno di Davide Ballardini. Il ravennate, già tre volte alla guida del grifone in passato, ha superato nella giornata di oggi Diego Lopez che fino a ieri sera sembrava invece predestinato a raccogliere il testimone da Thiago Motta.



Ballardini, secondo quanto racconta Sky Sport, contattato direttamente da Preziosi non avrebbe comunque ancora dato una risposta definitiva, dichiarando di volerci pensare su con tutta calma. Al tecnico romagnolo, d'altronde, non è andato giù il trattamento ricevuto dallo stesso Preziosi 14 mesi fa, all'epoca del suo ultimo esonero dal club ligure nonostante un ottimo inizio di campionato.