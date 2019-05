Mentre alla Sala Chiamata del porto, ieri sera, si teneva la riunione della tifoseria del Genoa per stabilire una linea unitaria da seguire nei confronti della contestata dirigenza rossoblù, il presidente Enrico Preziosi interveniva telefonicamente a Primocanale per dire la sua: "Ci ho rimesso milioni con il Genoa - ha detto l'imprenditore irpino - ma la colpa di questa drammatica stagione è la mia. Capisco che siano delusi ed arrabbiati, ma gli striscioni intimidatori e volgari sono inaccettabili. Non vengo allo stadio perché ho la scorta della digos, non voglio mettere in difficoltà nessuno, certo comportamenti contro fine sono inaccettabili. Ho fatto tanti errori ma merito un altro tipo di rispetto".



Sulla situazione economica del club Preziosi ha aggiunto: "I bilanci sono migliorati, basta dire che non è così. Sfido i commercialisti e i tifosi a dire il contrario, che vengano in azienda a vedere. Il club è in vendita. Io non resto al dispetto dei Santi ma nessuno si è fatto vivo. Questo deve far riflettere e non per colpa dei bilanci". Il numero uno rossoblù è poi passato al contrattacco rivendicando i meriti della sua lunga presidenza: "Ho preso il Genoa dal fallimento con 27 milioni di debito e qualche campionato di A buono lo abbiamo fatto. Io sono tra i primi imprenditori al mondo nel mio settore penso di avere qualche capacità, ma so anche prendermi delle colpe" .



Chiusura infine dedicata al mercato con accenni alla cessione di Piatek al Milan e a quella futura di Romero alla Juventus: "Le plusvalenze sono necessarie ho visti di 90 milioni e entrate di 55 non si può fare altro. Piatek lo rivenderei? È stata una cosa strana ma abbiamo realizzato una somma importante. Per Romero c'è una trattativa avviata con la Juve, la sua cessione contribuirà a mettere a posto il bilancio".