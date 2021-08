Il presidente del, Enrico, intervistato a Telenord, si è lasciato sfuggire alcune dichiarazioni riguardo alla possibilità di cedere il Grifone. "Ad oggi, io faccio il presidente di questa società e io decido le cose.. Da parte mia, io il Genoa l’ho rispettato. Le trattative che sono in corso, lunghe e difficili, potrebbero portare la società ad un futuro che alcuni non si aspetterebbero".“L’interlocutore è serio,, regalando al Genoa un futuro diverso. Gli accordi che abbiamo io e la controparte non li conoscete.: 19 anni di storia non si possono cancellare, nonostante qualcuno si accanisca contro di me"."Questa è la squadra più forte mai allestita negli ultimi 7-8 anni, io mi sono adoperato per far sì che non soffrissimo più. Poi sarà il campo a darmi ragione o a smentirmi, ma rispetto al passato abbiamo qualcosa in più:Durante il mercato ci sono situazioni che cambiano da un giorno all’altro, le reazioni dei giocatori. Sono fiero del fatto che Mattia abbia deciso di rimanere al Genoa, con Caicedo forma una coppia importantissima".- “Avevamo un accordo con l’Atalanta: se il giocatore fosse stato ceduto in Italia, sarebbe venuto al Genoa. Non era destino".