Archiviata la trattativa per Piatek, che domani diventerà un nuovo giocatore del Milan, il Genoa pensa al futuro. E, secondo Sky Sport, il presidente Enrico Preziosi ha individuato in Marko Pjaca il colpo giusto. Da convincere la Fiorentina e il giocatore, che nonostante il poco spazio non vuole lasciare i viola.