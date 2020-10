Enrico Preziosi si schiera con Andrea Agnelli. All'indomani della mancata disputa della gara tra Juventus e Napoli, il presidente del Genoa ha parlato della vicenda attraverso le frequenze di Radio Capital, prendendo le parti della società bianconera: “ha affermato l'imprenditore irpino -Un comportamento ben diverso, a suo dire, da quello tenuto soltanto sette giorni prima dalla sua società: “Quando sono stati contagiati Perin e Schone il protocollo prevedeva che, se avessimo avuto più di 10 positivi, avremmo potuto chiedere sospensione, quindi non abbiamo interpellato la Asl”, ha proseguito Preziosi, lasciando intendere come secondo lui De Laurentiis si sia invece comportato in maniera differente: “Sembra così,Il Joker rincara poi la dose quando la conduttrice gli chiede se“Non me lo faccia dire,, è evidente che noi non l’abbiamo contattata la Asl con due positivi e abbiamo giocato”.Preziosi ha poi terminato il proprio intervento parlando del futuro del calcio italiano e dell'effetto pandemia: