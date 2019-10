La chiamata di Thiago Motta al Genoa il sostituzione dell'esonerato Aurelio Andreazzoli ha sorpreso molti, per via della scarsa esperienza in panchina maturata fin qui dal 37enne italo-brasiliano. Eppure colui che ha deciso di affidargli la panchina è convinto di aver fatto la scelta più giusta.



Intercettato dal Secolo XIX il presidente rossoblù Enrico Preziosi ha spiegato i motivi che l'hanno indotto a puntare tutto sulla ex centrocampista della nazionale qzzurra: "Ha le idee chiare e grandi qualità. Sono sicuro che stupirà tutti. ha la stessa grinta di quando era calciatore, è uno con 13 palle. Conosce bene il Genoa, ha visto tutte le partite: sa quello che c'è da fare per rilanciare questa squadra".