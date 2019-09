La sconfitta con il Cagliari, seconda consecutiva in questo avvio di campionato per il Genoa, non è per nulla piaciuta al presidente Enrico Preziosi.



Nelle ore seguenti la gara della Sardegna Arena, il numero uno rossoblù ha avuto un lungo colloquio con l'allenatore Aurelio Andreazzoli. Nessun ultimatum o rischio esonero per il tecnico toscano, almeno per il momento, ma una costruttiva chiacchierata su ciò che non funziona: "Abbiamo parlato della partita - ha spiegato il Joker al Secolo XIX - Dobbiamo cercare di non commettere più gli errori di Cagliari e ci serve più equilibrio, soprattutto a centrocampo”