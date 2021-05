Goran Pandev lo va dicendo da un pezzo: la sua carriera terminerà dopo l'esperienza ad Euro 2020 con la sua Macedonia.



Una decisione meditata e resa pubblica da tempo e di fatto già slittata in avanti di un anno a causa del rinvio imposto dalla pandemia alla rassegna continentale.



Eppure, in casa Genoa, c'è chi non si rassegna a vedere il talento di Strumica rinunciare a correre dietro ad un pallone. E' il presidente Enrico Preziosi che, secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport, nutrirebbe ancora la speranza di tenere con sé il 37enne balcanico anche per la prossima stagione. Tanto che, sempre secondo il quotidiano lombardo, a tal riguardo tra il numero uno rossoblù e il suo numero 19 ci sarebbe una sorta di patto non scritto che prevedrebbe un ulteriore anno in campo con la maglia del club più antico d'Italia.