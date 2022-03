Il Genoa chiama a raccolta i suoi tifosi nel tentativo di spezzare il tabù Marassi e di alimentare le proprie speranze salvezza.



In occasione della gara di domenica prossima contro l'Empoli, fischio d'inizio alle 12.30, la società rossoblù ha deciso di mettere in vendita i tagliandi d'ingresso al Ferraris a prezzi letteralmente stracciati.



Le tariffe partono infatti da un minimo di 5 euro, per l'accesso alla Gradinata Sud, ad un massimo di 39, cifra con cui ci si può assicurare un posto in tribuna inferiore. Ma sul sito ufficiale del club è possibile trovare anche altre offerte promozionali, come i biglietti ridotti riservati agli Under 16, o il 2x1 in Sud per tutti i minori di 14 anni.