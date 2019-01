Prima giornata di lavoro nel ritiro spagnolo di Murcia per il Genoa di Cesare Prandelli.



Sbarcato ieri sera in Andalusia dopo il primo allenamento post natalizio effettuato a Pegli, Il Grifone si è radunato questa mattina nell'avveniristica Pintar Arena della cittadina iberica. Per i 23 rossoblù chiamati in terra di Spagna e ai quali all'ultimo momento si è aggiunto anche il serbo Lakicevic, doppia sessione di lavoro culminata con l'immancabile partitella a ranghi misti.