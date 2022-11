Il mago ha finalmente sfatato il sortilegio. Ma il primo gol con la maglia del Genoa di, di professione fantasista, non è servito per far tornare il sorriso ai rossoblù.Dopo l'assist regalato a Filip Jagiello nel pareggio contro il Brescia di due settimane fa, il trequartista piemontese si è ripetuto lunedì sera contro la Reggina, questa volta mettendosi in proprio e. Un gol insolito per lui, arrivato grazie ad un colpo di testa che non rappresenta certo il colpo migliore del suo repertorio. Ma un gol anche inutile in quanto il Grifone è uscito comunque sconfitto dal Granillo, superato nella ripresa dal rigore dell'ex di turno Hernani.Un risultato che facendo il paio con il già citato pari rimediato contro il Brescia rallenta la marcia rossoblù verso la vetta della classifica. Ma un gol è pur sempre un gol, specialmente per un attaccante. E dunqueA due mesi dal suo approdo in Liguria, il periodo di apprendistato del mago di Ciriè pare essere giunto al termine e Mattia sembra ora pronto per prendere il Grifone per mano e riportarlo in alto, diventandone trascinatore in campo e leader fuori. Come testimoniano le parole pubblicate in serata sul proprio profilo Instagram in vista dell'impegno casalingo con il Como:ha scritto Aramu rivolgendosi indirettamente ai compagni -Il messaggio è chiaro: per il numero 10 rossoblù Reggio è già alle spalle. Como è avvisato.