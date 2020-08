Il Genoa vuole trattenere Perin, che è in prestito dalla Juventus e interessa anche all'Atalanta. In alternativa, secondo Sportitalia, il club del presidente Preziosi pensa al portiere brasiliano del Lecce, Gabriel (ex Milan).



In attacco il Genoa pensa a Llorente (Napoli) e a Giovinco. Intanto il Venezia chiede il centrocampista croato Petar Brlek, 26 anni, nell’ultima stagione in prestito all’Ascoli.