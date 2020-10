Lento ritorno alla normalità per il Genoa che sembra finalmente aver cominciato a lasciarsi alle spalle due settimane terribili.



La notizia migliore è giunta nella tarda serata di ieri, attorno alle 22.30, quando la società rossoblù ha comunicato la definitiva negativizzazione di Perin, Marchetti e Radovanovic, tre dei suoi 17 calciatori finiti vittima del coronavirus. Un primo trio di guariti che si spera possa fare da apripista a tutti gli altri compagni e che nel frattempo già da quest'oggi potrà tornare ad allenarsi regolarmente a Pegli.



Ma nel centro sportivo del Grifone, Rolando Maran potrà abbracciare anche altri suoi ragazzi mancatigli negli ultimi giorni. Terminati gli impegni con le rispettive selezioni nazionali, infatti anche Scamacca e Shomurodov hanno fatto rientro alla base per rimettersi a disposizione del tecnico trentino. Ancora qualche giorno, invece, ci vorrà per ritrovare in gruppo gli altri due nazionali, Badelj e Pandev, il cui rientro in città è previsto per giovedì. Chissà che per allora il gruppo rossoblù non si sia nel frattempo ulteriormente rinfoltito con il ritorno di altri negativizzati al coronavirus.