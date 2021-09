C'era anche l'ultimo arrivato dal mercato estivo questo pomeriggio a Pegli ad allenarsi con il resto del gruppo del Genoa.



Risolte le pratiche burocratiche che gli hanno impedito fino ad oggi di mettersi a disposizione di Davide Ballardini, il centrocampista cileno Pablo Galdames è ora effettivamente un nuovo giocatore del Grifone.



Il suo impiego in campionato tuttavia non sarà ancora possibile, in quanto il suo nome non è stato per il momento inserito nella lista depositata in Lega nelle scorse settimane. Soltanto con l'uscita di un compagno da tale elenco l'ex mediano del Velez potrà essere impiegato a pieno titolo dai rossoblù.