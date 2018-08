L'ufficialità da parte del Genoa non è ancora arrivata ma da ieriè di fatto un nuovo giocatore rossoblù.Dopo aver sostenuto le visite mediche in mattinata, nel pomeriggio l'ormai ex attaccante della Juventus si è trasferito a Pegli dove ha svolto il suo primo allenamento assieme ai suoi nuovi compagni.Un evento che il 21enne pisano ha voluto celebrare con un immancabile post sul proprio profilo Instagram.