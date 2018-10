Senza i nazionali impegnati con le rispettive selezioni, il gruppo del Genoa si è ritrovato a Pegli nel pomeriggio, per la prima seduta diretta da mister Juric. Un centinaio di tifosi ha accolto l’ingresso dei giocatori, seguiti in diretta dalle telecamere di Sky, che hanno trasmesso in precedenza anche la conferenza del tecnico. Dopo un breve discorso al gruppo radunato a semi-cerchio, le operazioni hanno preso il via con la fase di riscaldamento.



A seguire hanno avuto corso una serie di esercitazioni incentrate sul possesso palla e poi partitelle a campo ridotto con richiami atletici. Alcuni elementi, tra quelli che hanno giocato l’ultima, hanno svolto un programma di recupero suddiviso tra palestra e terreno di gioco. Lisandro Lopez e Rolon hanno concluso il proprio percorso riabilitativo. Entrambi hanno lavorato con i compagni e i giovani aggregati Micovschi e Raccichini. Giovedì è fissata una sessione a porte chiuse.