Il gol di Radu Dragusin, che al 44' del primo tempo ha aperto questa sera le marcature tra Genoa e Verona, è il primo centro siglato in Serie A dal difensore rumeno cresciuto nel vivaio della Juventus.



Il classe 2002, approdato al Genoa nell'estate 2022 e riscattato il gennaio successivo per la cifra complessiva di 8,5 milioni di euro, aveva già segnato quattro reti nel passato torneo di Serie B, sempre con la maglia del Grifone. La prima gioia nel massimo campionato arriva invece alla 34^ presenza nel torneo, dove in precedenza ha giocato anche con Juventus, Salernitana e Sampdoria.