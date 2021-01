Il direttore sportivo lo ha detto esplicitamente domenica prima della gara con la Lazio: ​"Il mio primo impegno di mercato sarà lavorare in uscita". Come a dire, prima di pensare ai nuovi acquistiDel resto basta dare una rapida occhiata all'organico del Grifone per rendersi conto che iche giornalmente si allenano a Pegli sono davvero troppi. Soprattutto per un club impegnato sul solo fronte interno. Un lavoro non semplice soprattutto perché, classifica alla mano, i rossoblù qualche innesto dovranno obbligatoriamente regalarlo a Davide Ballardini. Una necessità che aumenterà ulteriormente il numero di calciatori da congedare.Al netto delle possibili cessioni 'illustri', quali sarebbero le eventuali partenze dei vari Scamacca, Pellegrini e Cassata, tutti oggetto di attenzioni particolari da parte di altri club di A, sono. Un'opera di potatura che in parte è già iniziata con l'addio comunicato ieri sera attraverso i social da parte di. Il serbo, fuori rosa già da ottobre, ha optato per la rescissione di contratto, strada che presto potrebbe intraprendere anche l'illustre compagno di sorteDestinati ad approdare in altri lidi, seppur temporaneamente, sono poi anche i giovani, quest'ultimo osservato con attenzione dalla Reggina al pari dimentredovrebbe far rientro alla casa madre interista.Possibili discese in Serie B, infine, anche per il quarto portieree per il trequartista