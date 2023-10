Il Genoa potrebbe non avere a disposizione il suo bomber, Mateo Retegui in vista della prossima sfida di campionato contro il Milan. L'attaccante italo-argentino era uscito dalla partita con l'Udinese con una forte contusione al ginocchio che ha costretto il club rossoblù ad approfondire l'entità del problema.



I primi accertamenti a cui si è sottoposto il centravanti hanno escluso un problema grave. Per questo motivo in vista della sfida in programma sabato sera a partire dalle 20.45 al Ferrarsi contro il Milan la sua presenza resta in forte dubbio