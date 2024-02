Genoa, prolungamento di contratto vicino per Vasquez

Messa ormai da settimane alle spalle la parentesi invernale di calciomercato, la dirigenza del Genoa è ora al lavoro per provare a blindare i gioielli più preziosi dell'organico a disposizione di Alberto Gilardino.



Tra questi figura anche Johan Vasquez. Gara dopo gara il difensore messicano è diventato una pedina insostituibile nello scacchiere tattico dell'allenatore piemontese e anche se il suo contratto con il club rossoblù è in scadenza tra più di due anni, il 30 giugno 2026, il Grifone vuole lavorare d'anticipo anche per evitare possibili brutte sorprese.



Secondo quanto riporta la stampa sudamericana, il 25enne dovrebbe nei prossimi giorni firmare un allungamento del proprio rapporto professionale con il club più antico d'Italia fino al giugno 2029.



Arrivato in rossoblù nell'agosto 2021 dal Pumas, Vasquez è tornato al Genoa in estate dopo l'annata trascorsa in prestito alla Cremonese. In questa stagione ha fin qui collezionato 26 presenze tra campionato e Coppa Italia, siglando anche un gol nella partita contro il Modena ad agosto nel primo turno della seconda competizione nazionale.