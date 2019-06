Sistemata la difesa con gli arrivi di Jaroszynski, Zapata e forse anche di Barreca, il Genoa ora proverà a regalare al suo nuovo tecnico Aurelio Andreazzoli anche qualche pedina in mezzo al campo.



Uno dei possibili innesti del nuovo centrocampo rossoblù potrebbe essere Marko Pajac, richiesto esplicitamente dallo stesso allenatore toscano. Il ventiseienne mancino croato ha giocato gli ultimi sei mesi all'Empoli, proprio alle dipendenze di Andreazzoli, segnando anche due gol in dieci apparizioni. Il suo cartellino tuttavia appartiene al Cagliari al quale il Grifone sarebbe pronto a presentare un'offerta da due milioni di euro per ottenere il ragazzo a titolo definitivo.