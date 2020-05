Il Bologna fa sul serio con Andrea Favilli.



Il giovane attaccante toscano del Genoa è da tempo nel mirino della società felsinea che in vista della prossima sessione di mercato vorrebbe portare il ragazzo in Emilia. A tal proposito, secondo quanto riporta questa mattina La Gazzetta dello Sport, la dirigenza bolognese avrebbe incontrato nei giorni scorsi l'agente del giocatore, Donato Di Campli.



Il club di Joe Saputo avrebbe già pronta la proposta da presentare sulla scrivania di Enrico Preziosi. Si tratterebbe di un'offerta da 2 milioni di euro per un prestito biennale. A tale cifra verrebbero poi aggiunti altri 7 o 8 milioni più bonus per il successivo trasferimento definitivo di Favilli all'ombra delle due torri.