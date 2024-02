Genoa pronto a blindare Frendrup: il rinnovo è alle porte

Marco Tripodi

Tra i grandi protagonisti della bella stagione del Genoa c'è sicuramente Morten Frendrup. Il mediano danese, arrivato nel gennaio di due anni fa dal Brondby, in questo biennio è cresciuto in maniera esponenziale tanto da diventare il miglior interditore di tutta la Serie A e uno dei primi in Europa, come dimostrano le statistiche sui contrasti vinti e sui palloni sradicati dai piedi degli avversari che lo vedono primeggiare fin da inizio stagione.



Alla corsa e alla grinta, inoltre, il 22enne di Holbæk sa inoltre abbinare anche la capacità di fornire assist decisivi ai compagni o di mettersi in proprio in zona gol. Tutte doti che gli hanno attirato inevitabilmente le attenzioni di grandi club, tra cui quelle del Liverpool, messosi sulle sue tracce su consiglio diretto di Jurgen Klopp. Facile dunque prevedere che in estate su di lui pioveranno fior di offerte.



Proprio non farsi trovare impreparato il Genoa sta provando a blindare il giocatore, prolungandone il contratto e adeguandone lo stipendio. Frendrup attualmente è legato al Grifone da un vincolo in scadenza a giugno 2026 e percepisce poco meno di 500 mila euro netti a stagione. L'idea dei rossoblù è quella di posticipare di due anni la fine del rapporto, portandone gli emolumenti vicino al milione.



Le carte sarebbero già pronte sulle scrivanie di Villa Rostan e la firma da parte del giocatore sarebbe ormai imminente. A rivelarlo è La Gazzetta dello Sport.