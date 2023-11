Rinnovo di contratto alle porte tra il Genoa e Albert Gudmundsson.

Le ottime prestazioni offerte fin qui in stagione dall'attaccante islandese hanno convinto il Grifone ha estendere il rapporto in essere con l'ex Az Alkmaar, proponendogli al contempo un adeguamento salariale.



Le parti hanno infatti trovato l'accordo per unirsi fino al 30 giugno 2027, allungando di due anni l'attuale legame. Il giocatore vedrà il proprio stipendio passare dall'attuale milione di euro annuo a 1,2 milioni. Con tale mossa il Genoa intende tutelarsi viste le tante richieste proveniente dall'Italia e dall'estero per il 26enne, ottenendo al contempo la promessa di restare assieme almeno fino al termine della stagione in corso. Un compromesso che scongiurerà un eventuale addio di Gudmundsson già a gennaio. Soltanto in estate la dirigenza rossoblù alzerà il telefono per sentire le varie offerte provenienti per il ragazzo. E lo farà partendo da una base d'asta non inferiore ai 35 milioni di euro.