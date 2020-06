Passano gli allenatori ma in mezzo al campo il Genoa difficilmente rinuncia al contributo di Francesco Cassata.



Se c'è una costante nell'incerta stagione del Grifone è proprio quella di vedere il numero 29 rossoblù sempre presente, o quasi, in mezzo al campo, indipendentemente dal tecnico che si siede in panchina.



Poco utilizzato da Andreazzoli ad inizio stagione, soprattutto per via di un infortunio al piede rimediato ad agosto, Cassata è stato protagonista sia sotto la gestione Thiago Motta che nell'attuale regno di Davide Nicola. Da metà ottobre ad oggi le uniche gare, Coppa Italia compresa, che il mediano spezzino ha saltato sono state quelle in campionato contro l'Udinese all'andata e la Fiorentina al ritorno. Ma in entrambi i casi ad escluderlo non è stata una scelta tecnica bensì un fattore disciplinare.



Nelle ultime uscite prima della lunga pausa, poi, Cassata si è rivelato importante anche sotto rete, andando a segno sia con la Lazio che in casa del Milan. Un rendimento, insomma, in crescendo che avrebbe convinto il Genoa a puntare ancora su di lui in vista della prossima stagione.



Il cartellino del giocatore cresciuto nelle giovanili della Juventus appartiene al Sassuolo che lo scorso luglio lo girò al Grifone nell'ambito dell'operazione che portò in Emilia a titolo definitivo il giovane portiere Alessandro Russo. Gli accordi stipulati tra i due club prevedono che a fine campionato la società rossoblù possa riscattare Cassata versando circa 7 milioni nelle casse neroverdi. Un epilogo che presto potrebbe diventare realtà.