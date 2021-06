Stefano Sabelli è ormai pronto per diventare un nuovo giocatore del Genoa.



L'esterno svincolato dal Brescia e reduce da un semestre di prestito all'Empoli, sarà con ogni probabilità il primo rinforzo del Grifone in vista della prossima stagione.



Secondo quanto scrive questa mattina il Secolo XIX le parti avrebbero già raggiunto un'intesa per un contratto valido per i prossimi tre anni.