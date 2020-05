Sono bastate una manciate di gare ad Adama Soumaoro per convincere il Genoa a puntare ancora su di lui.



Il colossale difensore francese, arrivato in prestito dal Lille lo scorso gennaio, ha impiegato davvero molto poco ad entrare nei meccanismi tattici di Davide Nicola, risultando prima della pausa per il coronavirus uno degli elementi più interessanti dell'organico rossoblù. Tanto da indurre il Grifone a scommettere ancora su di lui.



Per acquisire il suo cartellino a titolo definitivo il club ligure dovrà versare nelle casse del Lille 10 milioni di euro. Una cifra non certa esigua ma che Enrico Preziosi pare disposto a sborsare pur di non lasciarsi sfuggire il ragazzo. Anche in caso di riscatto, tuttavia, non è per nulla scontato che il futuro di Soumaoro sia ancora tinto di rossoblù. Molti sono i club che ne stanno studiando il profilo, pronti ad approfittare di un'eventuale tentennamento da parte del Genoa ma disposti anche a sedersi al tavolo della dirigenza ligure per discutere un'eventuale acquisto. Alle cifre, ovviamente, stabilite da Preziosi.