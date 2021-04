Con un campionato ancora da portare a termine, le grandi manovre di mercato in vista della prossima stagione sono già cominciate.

Anche in casa Genoa, dove tra i profili monitorati con maggior attenzione c'è anche quello del giovane centravanti del Palermo Lorenzo Lucca.



Secondo l'edizione genovese di Repubblica, i rossoblù vanterebbero rispetto alle concorrenti un grosso vantaggio sul giocatore classe 2000 già autore di 13 reti nell'attuale campionato di Serie C. La dirigenza del Grifone avrebbe infatti già un'opzione d'acquisto sul ragazzo che sbarcherebbe in Liguria per andare a rinfoltire un reparto avanzato destinato a cambiare drasticamente il proprio volto nei prossimi mesi.