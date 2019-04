5 punti dal terzultimo posto e un calendario decisamente non rassicurante: (Torino, Spal, Roma, Atalanta, Cagliari, Fiorentina sul percorso dei rossoblù). La situazione del Genoa è critica e rischia di venire inghiottita dalla zona retrocessione per ritrovarsi catapultata in Serie B dopo dodici stagioni consecutive nella massima serie: puntuale il disappunto dei tifosi che sono pronti "a disertare lo stadio" come riporta Ansa in una nota. I rossoblù affronteranno i granata a Marassi sabato alle 15:00.