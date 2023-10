Un video di alcuni minuti nel quale vengono riassunti i numerosi torti arbitrali subiti dal Genoa nelle prime nove giornate di campionato.



Dopo l'ennesimo episodio discutibile che ha visto suo malgrado il Grifone protagonista domenica sera in casa dell'Atalanta, la società rossoblù avrebbe deciso di passare al contrattacco. Nelle stanze di Villa Rostan si starebbe infatti preparando un vero e proprio dossier riportante le diverse circostanze negative che hanno coinvolto la squadra di Gilardino.



Stando a quanto riporta Primocanale, il video raccoglierebbe momenti dubbi ma decisivi nei quali la scelta dell'arbitro di campo o del suo collega davanti alla Var sarebbe costata punti preziosi a Badelj e compagni. Si parte dall'espulsione di Aaron Martìn a Lecce e dal gol annullato a Gudmundsson con l'Udinese, passando per la rete, viceversa convalidata malgrado una spinta ai danni di Vasquez, nel corso della stessa gara al centravanti dei friuliani Lorenzo Lucca. Non può ovviamente mancare la segnatura di Pulisic, agevolata da un tocco di mano, che ha consentito al Milan di espugnare il Ferraris. E neppure il contestatissimo gol partita dell'atalantino Lookman di domenica scorsa.



Il dossier dovrebbe essere diffuso in Lega Serie A allo scopo di puntare i riflettori sulla scarsa attenzione ricevuta fin qui dal club rossoblù.