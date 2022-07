Continuano ad arrivare proposte al Genoa per la cessione di Gabriel Charpentier.



Ultimo club ad iscriversi alla lunga lista di pretendenti interessate all'attaccante francese è l'Aarhus, squadra della prima lega danese che nei giorni scorsi avrebbe avanzato una richiesta di prestito per l'ex centravanti di Frosinone e Avellino.



Il Grifone ha per il momento respinto l'offerta, motivandola con l'esigenza di cedere il giocatore soltanto a titolo definitivo.