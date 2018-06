Il Genoa è alla ricerca di un difensore centrale con cui irrobustire la propria retroguardia.



Fino a qualche giorno fa il candidato numero uno per il ruolo sembrava poter essere l'argentino Lisandro Lopez. Nelle ultime ore però la pista che porta al ventottenne del Benfica sembra essersi un po' raffreddata, anche a causa delle molte offerte ricevute dal giocatore.



Nel guardarsi attorno per individuare un obiettivo alternativo, alla dirigenza rossoblu sono stati proposti due profili che però non sembrano suscitare troppo interesse dalle parti di Pegli. Secondo quanto riferisce Il Secolo XIX si tratterebbe dell'ivoriano con passaporto svizzero Johan Djourou dell'Antalyaspor e dell'argentino Marcos Senesi del San Lorenzo de Almagro.