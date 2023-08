Perso un Onana se ne fa un altro.

La Serie A che appena ha salutato il portiere Andrè, recentemente passato dall'Inter al Manchester United, potrebbe presto riaccogliere un omonimo e connazionale dell'estremo difensore camerunense.



Dalla Turchia rimbalza infatti la voce, ripresa stamane da Il Secolo XIX, secondo la quale il Besiktas avrebbe offerto al Genoa di acquisire le prestazioni del mediano classe Jean Onana.



Cresciuto al Lille e passato poi per Bordeaux e Lens, il giovane centrocampista africano è sbarcato in riva al Bosforo soltanto poche settimane fa. Eppure, evidentemente, il suo impatto con l'ambiente di Istanbul non deve essere stato dei migliori se il Besiktas, a quanto pare, ha già intenzione di privarsene.