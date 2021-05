Sono tutti e tre in scadenza di contratto e con serie intenzioni di appendere le scarpe al chiodo a fine stagione. Eppure il Genoa non pare del tutto rassegnato all'ipotesi di dover fare a meno di loro.



Secondo quanto scrive questa mattina la Gazzetta dello Sport, il club rossoblù vorrebbe proporre un rinnovo annuale a Federico Marchetti, Valon Behrami e Goran Pandev, senatori dello spogliatoio designati per fare da filo d'unione in una squadra destinata a cambiare volto in maniera importante.