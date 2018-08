Il Genoa prosegue nell'opera di sfoltimento della propria rosa.



Il prossimo candidato a salutare per gli potrebbe essere il difensore marocchino Jawad El Yamiq, acquistato Lo scorso gennaio dal Grifone ma mai pienamente inseritosi nel progetto tattico di Davide Ballardini.



Secondo l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, la società rossoblù avrebbe proposto il 26enne di Casablanca al Parma. I ducali al momento hanno preso tempo, sperando di poter riportare in Emilia Yohan Benalouane, attualmente in forza al Leicester. Solo se il tentativo con il francese dovesse andare male i gialloblù ripiegherebbero su El Yamiq.