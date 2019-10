Ancora un po' di pazienza e per Stefano Sturaro sarà, finalmente, di nuovo l'ora di rimettere piede in un campo da calcio ad oltre sei mesi dall'ultima volta.



Il centrocampista del Genoa, reduce dall'operazione al legamento crociato del ginocchio subita lo scorso maggio dopo l'infortunio patito il mese prima, è ormai da qualche giorno stabilmente aggregato al resto dei compagni negli allenamenti quotidiani che la squadra sostiene al centro sportivo di Pegli. La sua forma, tuttavia, non è ancora ottimale e unita al timore di possibili ricadute sta inducendo lo staff medico e sanitario del Grifone a non accelerare i tempi del suo pieno recupero.



Come detto, però, il conto alla rovescia sta ormai per terminare ed è probabile che subito dopo la prossima sosta del campionato, quella di metà novembre, il mediano sanremese possa tornare pienamente a disposizione di Thiago Motta. Nel frattempo Sturaro non manca di far sentire la sua vicinanza non solo morale ma anche fisica al gruppo rossoblù. Come dimostra la partecipazione al ritiro pre-gara che il Genoa sta svolgendo in queste ore alle porte di Torino in previsione della difficile partita di stasera in casa della Juventus.