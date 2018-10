Prosegue senza intoppi la marcia di avvicinamento del Genoa alla sfida di sabato pomeriggio in casa della Juventus.



I giocatori rossoblù si sono presentati a Pegli questa mattina​ per svolgere il terzo allenamento settimanale in vista della ripresa del campionato. Per Juric l'occasione è stata buona per riabbracciare altri due reduci dagli impegni con le rispettive selezioni nazionali. Dopo i rientri di Piatek, Criscito e Favilli, avvenuti ieri, oggi il tecnico croato ha accolto Radu e Zukanovic, coinvolgendogli entrambi nella vivace partitella che ha chiuso la sessione odierna.



​Soltanto da domani, con i ritorni di Hiljemark, Pandev e Omeonga, Juric potrà lavorare con l'intero gruppo rossoblù.