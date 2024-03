Genoa, prove di intesa con Gilardino: c'è l'accordo per il rinnovo

Marco Tripodi

La fumata bianca non c'è ancora. Ma le indicazioni che arrivano da Pegli lasciano intendere che potrebbe arrivare presto. Il Genoa e Alberto Gilardino sono al lavoro per prolungare il proprio legame oltre il 30 giugno 2024, scadenza scritta in calce all'attuale contratto. Dopo settimane di incertezza e di continui rimandi, nei giorni scorsi la dirigenza rossoblù e il tecnico di Biella si sono incontrati per mettere sul tavolo le rispettive posizioni. La volontà che ne è emersa è quella di voler proseguire assieme un percorso iniziato nell'estate 2022, quando l'ex centravanti di Milan e Nazionale venne nominato tecnico della Primavera genoana. Un ruolo anticipatore di ciò che sarebbe avvenuto qualche mese più tardi, con la chiamata in prima squadra al posto dell'esonerato Alexander Blessin.



Secondo quanto riporta TeleNord, inoltre, le parti non solo avrebbero trovato l'accordo sulla durata del vincolo contrattuale, che nella nuova versione dovrebbe estendersi fino a giugno 2026, ma avrebbero raggiunto un'intesa anche sui possibili bonus economici da destinare a Gilardino. L'allenatore piemontese verrebbe infatti ricompensato dalla società anche per il suo lavoro di valorizzazione dell'organico. Su ogni plusvalenza derivata dalla vendita di un calciatore a Gilardino spetterebbe l'1% di tale somma. Una clausola che ricalca ciò che avviene all'Atalanta con un altro grande ex tecnico rossoblù: Gian Piero Gasperini. L'intesa insomma c'è. Ora bisognerà solo avere ancora un po' di pazienza per far sì che si trasformi in una fumata bianca.