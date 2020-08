Potrebbe arrivare dalla Polonia il prossimo portiere del Genoa.



Secondo la stampa spagnola, che oggi rilancia a sua volta voci provenienti dalla Francia, il club rossoblú sarebbe sulle tracce di Marcin Bulka, ventenne in forza al PSG. Il ragazzo, cresciuto nel vivaio del Chelsea, ha il contratto in scadenza tra un anno e chiede insistentemente spazio dopo aver ricoperto il ruolo di alternativa al titolare Keylor Navas e al suo vice Sergio Rico.



Bulka sarebbe la prima scelta per la porta del Grifone in caso di mancato ritorno in Liguria di Mattia Perin, rientrato alla base juventina dopo il semestre di prestito in rossoblù. Sul giovane polacco, tuttavia, è molto attiva la concorrenza di diversi club spagnoli, su tutti quel Betis con cui il Genoa sta discutendo anche della questione Sanabria.