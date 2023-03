Non c'è ansia in casa Genoa per le condizioni fisiche di George Puscas.



L'attaccante rumeno, andato KO nel pre-partita di Brescia a causa di un'infiammazione muscolare, verrà valutato attentamente nei prossimi giorni, approfittando della pausa concessa al campionato dalla parentesi per le nazionali.



Lo stato del giocatore, tuttavia, non preoccupa più di tanto. Il guaio sembra di lieve entità e i dieci giorni che separano dalla sfida con la Reggina di venerdì 1 aprile sembrano più che sufficienti per permetterne il pieno recupero.